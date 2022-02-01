بيروت - بولين فاضل



أحيت الفنانة ماجدة رومي حفلا غنائيا في قاعة «مرايا» في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات «شتاء طنطورة»، وأطلت بفستان أحمر تميز بالبساطة.



ووجهت الرومي رسالة مؤثرة للمملكة، وحيّت الشعب السعودي، قائلة: «نوجه تحية من القلب للمملكة العربية السعودية الأبيّة العلية ولشعبها الكريم وقيادتها الجليلة، هالبلد الحبيب اللي ما استقبلنا نحنا اللبنانية مرة إلا بالترحاب، وخصنا بكل رعاية وبكل اهتمام خلال أسوأ سنين الحرب اللبنانية ولليوم وكل يوم».



وتابعت: «هالبيت السعودي العربي الأصيل المبارك، نتمنى ربنا يديم مجده وازدهاره وتقدمه هالبلد الغالي، صلواتنا نحن اللبنانيين للبنان، لبنان حر مستقل، نحنا اللبنانيين اللي انتماءنا عربي، وسيادتنا محفوظة بصمودنا مهما يطول زمن الضيق».



وختمت قائلة: «صلاتنا الله يحفظ أمن وسيادة واستقرار هالبلد الحبيب وكل حبة تراب فيه، وكل حبة تراب بالخليج العربي والوطن العربي كله، كلمة الحق هذه قلتها من قلبي قدام الله وضميري، وإن شاء الله الدنيا كلها بتسمع، والدنيا كلها بتذكرها».



وقدمت ماجدة الرومي مجموعة من اجمل الأغنيات التي «ولعت» الأجواء، برفقة الفرقة الموسيقية اللبنانية، يقودها المايسترو لبنان بعلبكي، وشدت برائعتها الشهيرة «عم يسألوني عليك الناس»، ثم «مطرحك بقلبي»، ومن كلاسيكيات الغناء العربي، اختارت أغنية «التوبة» للراحل عبدالحليم حافظ، بالإضافة إلى أغنيات علقت في الوجدان مثل «غني للحب»، «مررت في خيالي»، «لون معي الأيام»، «لا تغضبي»، «عيناك ليال صيفية»، «اسمع قلبي»، «أحبك جدا»، «متغير ومحيرني»، و«ما راح إزعل ع شي»، و«على قلبي ملك». وختمت الحفل بـ«كلمات» وهي الأغنية التي ظل الجمهور يطلبها طوال الحفل.