القاهرة - محمد صلاح



حرص أهالي شارع المعز لدين الله الفاطمي في منطقة الجمالية بالقاهرة على الترحيب بطاقم عمل مسلسل «راجعين يا هوى» والتقاط الصور التذكارية مع أبطاله خالد النبوي وفاء عامر وأنوشكا، ونالت الفنانة اللبنانية نور ترحيبا خاص، حيث سبق لها وصورت مسلسل «رحيم» مع ياسر جلال في نفس المنطقة، وكونت علاقات اجتماعية مع أهل المنطقة وقتها، لذلك حرصوا على لقائها والترحيب بها بشدة.



من ناحية أخرى، ينتقل طاقم العمل بالمسلسل الى مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير كل المشاهد الخاصة بالمقهى الشعبي، حيث فشلت محاولات الإنتاج تصويرها بالجمالية نظرا لازدحام المنطقة بالأهالي والزائرين، والمسلسل قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد سلامة.