القاهرة: أعلنت «إن بي سي يونيفرسال فورماتس»، أحد أقسام «يونيفرسال ستوديو جروب»، شراكتها مع شركة الإنتاج الإعلامي «تي فيجن»، و«OSN»، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة و«المتحدة للخدمات الإعلامية» UMS الشركة الأكبر في الإعلام المصري، بهدف إنتاج النسخة العربية من المسلسل التلفزيوني الدرامي الشهير «Suits ـ سوتس».



وجاء في الإعلان أن «تي فيجن» ستنتج النسخة العربية من «سوتس» تحت مظلة إنتاجات OSN الأصلية والمقرر عرضها على قنواتها الفضائية ومنصتها الرقمية OSN Streaming في رمضان المقبل وتعتبر أول مرة تحصل فيها «المتحدة للخدمات الإعلامية» على حقوق بث نسخة مصرية من واحدة من أفضل المسلسلات الأميركية والذي ستعرضه للجمهور المصري على قنواتها التلفزيونية وتطبيق Watchit.



النسخة الأميركية امتد عرضه 9 مواسم على «يو إس إيه نيتورك» من تأليف آرون كورش، بينما «النسخة العربية ستكون من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«تي فيجن للإنتاج الإعلامي»، ويشارك في البطولة باقة من ألمع النجوم أبرزهم آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف.