أفردت الصحف العربية مساحات واسعة لكلاسيكو العرب الذي جمع مصر والمغرب مساء الأحد، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية وتأهل «الفراعنة» لملاقاة الكاميرون في نصف النهائي.



البداية من الصحف المصرية التي احتفت بالفوز وبلوغ المربع الذهبي، إذ خرجت «الأهرام» بعنوان: «بعد ترويض أسود الأطلس بثنائية صلاح وتريزيغيه.. الفراعنة في المربع الذهبي لأمم أفريقيا».



وعنونت «المصري اليوم»: «الفراعنة يعبرون إلى نصف النهائي». وأضافت: «منتخب مصر في العلالي بانتصار غالي.. الفراعنة يروضون أسود الأطلس بثنائية ويضربون موعدا مع الكاميرون في نصف النهائي». وتابعت: «صلاح يفوز برجل المباراة.. ويهدي الفوز للجماهير المصرية.. وتريزيغيه: هدفنا الفوز باللقب الثامن». وقالت «اليوم السابع»: «منتخب مصر يطيح بالمغرب ويتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا». وقالت في عنوان آخر: «النني: كنا واثقين من التأهل لنصف نهائي أفريقيا ومحمد صلاح صنع الفارق.. وجمال علام مهنئا لاعبي المنتخب: نثق فيكم وننتظر منكم الكثير». وتابعت: «أشعة لحجازي وأبوجبل لتحديد مصير مشاركتهما أمام الكاميرون».



وفي الصحف المغربية، عنونت جريدة «هسبريس»: «المنتخب المغربي يخسر أمام مصر ويغادر نهائيات كأس أفريقيا للأمم». وأضافت: «إقصاء المنتخب يحزن الجمهور المغربي.. ووحيد خليلوزيتش يقاطع ندوة الإقصاء». وتابعت: «مدرب الفراعنة: تدبير الشوطين الإضافيين أطاح بالمنتخب المغربي». وأردفت: «بوصوفة: إقصاء المنتخب منطقي.. والخلاف مع زياش والزلزولي سلبي».



أما جريدة «العلم» فخرجت بعنوان: «مصر تقلب الطاولة على المغرب وتضرب موعدا مع الكاميرون». وقالت: «بعد التمديد.. منتخب الفراعنة يتجاوز أسود الأطلس بهدفين لهدف ويلاقي الكاميرون في نصف نهائي الكان». ثم أضافت: «السنغال تكمل ركب المتأهلين لنصف نهائي الكان على حساب غينيا الاستوائية».



وعنونت جريدة «المنتخب»: «هم جاؤوا بصلاح ونحن تركنا زياش لتشلسي!». وتابعت: «واقعية كيروش هزمت خليلوزيتش والمغرب يلدغ من جحر الفراعنة». ثم علقت: «لعنة زياش ومزراوي لاحقت البوسني خليلوزيتش في ياوندي».



وفي الصحف التونسية، عنونت صحيفة الشروق: «ريمونتادا تاريخية.. منتخب مصر يقصي المغرب ويصعد لنصف نهائي أمم أفريقيا».



بدورها، عنونت صحيفة «النهار» الجزائرية: «مصر تقضي على أحلام المغرب وتضرب موعدا مع الكاميرون في نصف النهائي».



وقالت صحيفة «الوطن» القطرية: «مصر تفوز على المغرب وتواجه الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا»، كما علقت «الشرق» قائلة: «قلبت تأخرها إلى فوز بثنائية.. مصر تهزم المغرب وتبلغ قبل النهائي». وأضافت: «النني: صلاح يجعلنا أكثر قوة.. والسولية: سنبدأ اليوم الإعداد لمواجهة الكاميرون». وتابعت: «فاز على أسود الأطلس مع 3 منتخبات: كيروش يؤكد تفوقه على المغرب».



وفي صحيفة «البيان» الإماراتية جاء عنوان: «مصر تقلب الطاولة على المغرب وتضرب موعدا مع الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا». وأضافت في عنوان آخر: «الفراعنة تضرب موعدا مع أسود الكاميرون في مربع الذهب».



أما صحيفة «الخليج» الإماراتية فجاءت بعنوان: «لقاء ناري جديد للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.. مصر تهزم المغرب وتلاقي الكاميرون في نصف النهائي». وأضافت: «صلاح يقود الفراعنة لهزيمة أسود الأطلس».