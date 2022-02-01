القاهرة - سامي عبدالفتاح



أكد عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حازم أمام ومحمد بركات، عقب فوز «الفراعنة» على المغرب والتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا، أن البرتغالي كارلوس كيروش مستمر مع المنتخب حتى وإن لم يوفق في الفوز بالكأس الأفريقية الثامنة في تاريخ مصر.



وأثنى إمام، على قائد المنتخب محمد صلاح ووصفه بأنه لاعب تاريخي، وأن جميع لاعبي منتخب المغرب كانوا يخشون التدخل عليه، وهذا ما ظهر في صناعة الهدف المصري الثاني، مضيفا: «ندعم كيروش بقوة خاصة عقب الخسارة في المباراة الأولى أمام نيجيريا».



فيما أكد بركات، أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام المغرب، موضحا أن الأداء تطور كثيرا في البطولة وبشكل تدريجي وحلمنا في إحراز اللقب تعاظم بصورة كبيرة. وأضاف: «كيروش مستمر في منصبه، وهذا القرار ليست له علاقة بنتائج المنتخب في أمم أفريقيا، وإنما هذا قرارنا منذ اليوم الأول في مهمتنا كمجلس جديد في اتحاد الكرة».



إلى ذلك، وعقب الفوز قال محمد صلاح الذي اختير أفضل لاعب في المباراة: «حان الوقت الآن للتركيز على المباراة المقبلة ضد الكاميرون. لقد بذل اللاعبون قصارى جهودهم في مباراة المغرب كما يفعلون دائما ونأمل في مواصلة نغمة الانتصارات». وتابع «هدفنا إسعاد شعبنا في مصر».



من جهة أخرى، وقعت مشادة كلامية حادة عقب نهاية المباراة في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس بسبب احتفالات الفراعنة بالفوز، اذ تورط في المشادة الحارس الرابع للمنتخب محمود جاد مع رئيس الاتحاد المغربي ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي فوزي لقجع.



وقد يكون جاد مهددا بالإيقاف، نتيجة هذه المشادة، وهو ما سيزيد من أزمة هذا المركز في صفوف الفراعنة، لاسيما بعد إصابتي محمد الشناوي في لقاء ساحل العاج ومحمد أبو جبل أمام المغرب واحتمالات غيابهما لنهاية البطولة، اذ يتواجد فقط في القائمة محمد صبحي ومحمود جاد. ومن توابع الأداء الجيد للاعبي المنتخب، إعلان النادي الأهلي عودة مدافعه الدولي محمد عبدالمنعم، قاطعا بذلك إعارته الى فيوتشر لينضم بذلك إلى بعثة الفريق التي ستشارك في مونديال الأندية في أبوظبي بعد أيام قليلة.