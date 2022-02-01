أكدت تقارير مغربية، أن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لـ«أسود الأطلس»، أصبح مهددا بالإقالة بعد خسارته أمام منتخب مصر.



وأقصى منتخب مصر نظيره المغربي من دور ربع نهائي كأس الأمم، بعد الفوز عليه بهدفين لمحمد صلاح وتريزيغيه، مقابل هدف سجله سفيان بوفال من ركلة جزاء.



وأشارت صحيفة «هبة سبور» المغربية، إلى أن خليلوزيتش بات مهددا بالإقالة من منصبه بعد فشله في التأهل إلى دور نصف النهائي. وأوضحت أن عقد المدرب مع الجامعة المغربية يوجد فيه بند بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في حالة فشل البلوغ إلى الدور نصف النهائي، وهو ما لم ينجح المدرب البوسني فيه.



الى ذلك، علق لاعب منتخب المغرب السابق مروان الشماخ، على الخسارة أمام مصر، قائلا: «يجب على لاعبي المنتخب الوطني طي صفحة الخروج من العرس الافريقي، وبداية التركيز على مباراتي الحسم المؤهلتين إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022»، مضيفا أن الأهم حاليا هو أن يعمل زملاء رومان سايس على تحقيق التأهل أمام الكونغو الديموقراطية في مباراتي الذهاب والإياب الفاصلتين.



واختتم الشماخ أن مصر لم تسرق الفوز أمام المنتخب المغربي، مشيرا إلى أن التأهل كان مستحقا من جانب «الفراعنة».



بدوره، علق اللاعب الدولي السابق مهدي بن عطية، اذ نشر صورة لمنتخب بلاده عبر قصته اليومية بموقع «انستغرام» كتب عليها: «كثير من الحزن والندم، كأس أمم إفريقيا مسابقة صعبة، اللاعبون قاتلوا جيدا.. الآن، يجب إعادة الروح من أجل إقصاءات كأس العالم».