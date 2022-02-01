قرر الاتحاد التونسي إقالة مدرب المنتخب المنذر الكبير على ضوء نتائج «نسور قرطاج» ببطولة كأس أمم أفريقيا بالخروج من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة 0-1 أمام بوركينا فارسو.



جاء ذلك خلال بيان، أصدره الاتحاد مساء الأحد، وكشف خلاله عن تعيين مساعد الكبير المدرب جلال القادري خلفا له.



وكان الاتحاد التونسي، وضع أمام منذر الكبير الذي تولى المسؤولية في أغسطس 2019 بعقد يمتد حتى أواخر 2022 خلفا للفرنسي آلان جيريس الذي تم فسخ التعاقد معه بعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 والتي أنهاها «النسور» في المركز الرابع، شرطا بالوصول للمربع الذهبي للمسابقة الأفريقية ضمن الأهداف التي تم الاتفاق عليها عند إمضاء العقد.