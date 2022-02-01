







قرر الاتحاد الأفريقي، إعادة فتح ستاد أوليمبي في العاصمة الكاميرونية (ياوندي)، وذلك بعد حادث التدافع الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين، وذلك لإقامة مباريات كأس الأمم الأفريقية عليه من جديد.



ويعني هذا أن مباراة نصف النهائي المقررة بين الكاميرون ومصر الخميس المقبل، والمباراة النهائية، يمكن أن تقاما في الملعب الذي اطلق عليه البعض ملعب «الموت»، والذي بني خصيصا من أجل البطولة وتكلف 300 مليون دولار.



وتدافع العديد من الأشخاص خارج الملعب، قبل مباراة دور الـ 16 بين الكاميرون وجزر القمر، ما تسبب في وقوع المأساة، وقال «الكاف» إنه تم إعداد تقرير عن الظروف المحيطة بالمأساة، كما أوضحت الحكومة أن العديد من المشجعين الذين لم يحصلوا على تذاكر لحضور المباراة وتسببوا في حالة التدافع الجماعي، وأضافت أنهم وصلوا متأخرين إلى الملعب، لتجنب إجراءات الكشف عن التذاكر وفحوصات كورونا، ومع ذلك، كانت هناك اتهامات خطيرة موجهة ضد قوات الأمن.