أمير زكي



اصدرت وزارة الداخلية بيانا للمواطنين أعلنت فيه انه نظرا لأن المادة السادسة من القانون رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تقضي بأن يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من رئيس وعضوين.



ونظرا لصدور القرار الوزاري بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخاب، فإن هذه اللجان ستبدأ أعمالها خلال شهر فبراير من هذا العام، ويشمل التعديل السنوي:



أ ـ اضافة اسماء الذين اصبحوا حائزين الصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.



ب ـ اضافة اسماء الذين بلغوا سن العشرين عاما واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، ويؤشر امام اسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين عاما.



ج ـ اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول السابقة.



د ـ حذف اسماء المتوفين.



هـ ـ حذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، او من كانت اسماؤهم ادرجت بغير حق.



و ـ حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة واضافة من نقلوا موطنهم اليها.



وعلى المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل التقدم بطلباتهم للجنة القيد في الجداول الانتخابي المخصص لمنطقة سكنهم.



الشروط التي يلزم توافرها هي:



1 ـ ان يكون طالب القيد كويتي الجنسية وفقا للقانون.



2 ـ ان يكون بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة خلال شهر فبراير 2022.



3 ـ على طالب القيد ان يقدم للجنة الجنسية الأصلية وصورة عنها وكذلك البطاقة المدنية الاصلية وصورة عنها.



وتسهيلا للمواطنين، فإن الجداول المخصصة للقيد موزعة بالدوائر الانتخابية على النحو التالي:





