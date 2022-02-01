ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان



من المنتظر أن تسود أجواء الشد والجذب جلسة مجلس الأمة العادية اليوم لاحتواء جدول الأعمال على العديد من القضايا المهمة نيابيا وشعبيا.

وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»، ان جدول الأعمال سيبدأ بعد التصديق على المضابط ثم الأسئلة، يليها بند رفع الحصانات، وهو البند الذي سيشهد اعتراضا من قبل بعض النواب المدرجة أسماؤهم في تقرير اللجنة التشريعية المحال على الجدول. وأوضحت المصادر ان المجلس سينتقل بعد ذلك لاستكمال مناقشة الخطاب الأميري يليه برنامج عمل الحكومة.

ومن المنتظر أن يباشر المجلس استكمال مناقشة وإقرار العديد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال ومنها المداولة الثانية لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يخص تخفيض مدة الحبس الاحتياطي والقانون الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة.

ومن القوانين التي سيتم نظرها الاقتراح الخاص بعدم إخضاع أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة 5 سنوات.

كما سينظر المجلس الاقتراحات بقوانين في شأن الخدمة المدنية، والتي تقضي بالبدل النقدي للإجازة الدورية أو إرجائها إلى سنة أخرى، بالإضافة الى مشروع القانون باستبدال كلمة «خادم» بعبارة «عامل منزلي»، حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.