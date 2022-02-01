وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد طلب فيه قيمة المبالغ التي أقرت من قبل لجنة التعويضات بمجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية لتعويض الكويت حكومة وشركات ومؤسسات وأفرادا من خسائر الغزو العراقي الغاشم، وكيفية صرف أموال التعويضات للجهات المتضررة وقيمة المبلغ المتبقي وأسباب عدم صرفه.



كما تقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح برغبة يقضي بإنشاء مركزين صحيين متكاملين في منطقتي العبدلي والوفرة الزراعية، يحتويان على جميع التخصصات الطبية مع تزويدهما بطاقم طبي مؤهل ومتخصص، لاسيما أن أقرب مركز صحي للمنطقتين يبعد عنهما بمسافة كبيرة، الأمر الذي قد يتضرر منه المرضى، خصوصا الحالات المستعجلة والطارئة.





.. ويقترح إنشاء مركزين صحيين في العبدلي والوفرة



تقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح برغبة بإنشاء مركزين صحيين متكاملين يحتويان على جميع التخصصات الطبية مع طاقم طبي مؤهل ومتخصص لكل مركز، في منطقة العبدلي ومنطقة الوفرة الزراعية.



ونص الاقتراح على ما يلي:تعتبر مدينتا العبدلي والوفرة الزراعية من المناطق الجاذبة للسكان لهدوئها ونقاء جوها، سواء من أصحاب المزارع وغيرهم من المترددين عليها، ما أدى إلى كثافة السكان فيها، مع اضطرارهم في الحالات المرضية المفاجئة إلى العودة الى أقرب مركز صحي والذي يبعد مسافة كبيرة من المدينتين المذكورتين، ما يؤثر على الحالات المرضية خاصة الحالات المستعجلة والخطيرة نظرا لبعد المسافة.



ونص الاقتراح على إنشاء مركزين صحيين متكاملين يحتويان على جميع التخصصات الطبية مع طاقم طبي مؤهل ومتخصص لكل مركز، في منطقة العبدلي ومنطقة الوفرة الزراعية.