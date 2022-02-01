وجه النائب د.خالد العنزي سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، قال في مقدمته:



يعتبر العمل التعاوني في دولة الكويت نموذجا متقدما اقتصاديا واجتماعيا على المستوى الإقليمي والعالمي.



ويلعب هذا الكيان التعاوني دورا رائدا منذ سنوات طويلة برغم ما شابه في السنوات الأخيرة من تجاوزات وانتهاكات غير مقبولة سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار العمل التعاوني أو تشويهه على أقل تقدير لأسباب كثيرة ومتعددة، ونظرا لأهمية المحافظة على هذا الكيان التعاوني وصونه من أي انحرافات وتجاوزات قد تؤدي بدون شك إلى انهياره مما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية ومجتمعية.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- أرجو تزويدي بأسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية.



2- أرجو تزويدي بالسير الذاتية لجميع أعضاء مجلس إدارة جمعة مشرف التعاونية.



3- أرجو تزويدي باسم مكتب التدقيق المالي للجمعية مع تزويدي بجميع المحاضر الخاصة بالميزانيات منذ سنة 2020 حتى تاريخه.



4- هل يوجد موظفون بالجمعية يعلمون بالفترة المسائية بنظام الأجر مقابل العمل بدون موافقة الوزارة وكم مكافآتهم وهل لديهم موافقة من الوزارة؟



5- هل تمن الموافقة على منح الجمعية الموافقة على السلة الشتوية التي قامت بها الجمعية للمساهمين، وهل توجد هناك سلات بالجمعية قامت بها دون أخذ الموافقة من الوزارة ؟



6- موافاتي بالأعمال الإنشائية التي تمت تجزئتها لمشاريع الجمعية كالمظلات وكم تكلفتها؟ خلال سنة 2020 حتى تاريخه.



7- أرجو موافاتي بنسخة من تقارير المراقبين الماليين بالوزارة القائمين على أعمال الجمعية عن سنة 2020 حتى تاريخه.



8- أرجو تزويدي بجميع الأنشطة الاجتماعية التي قامت بها الجمعية مع تزويدي بمحاضر الموافقة عليها سواء من مجلس الإدارة أو الوزارة.



9- أرجو تزويدي بالإجراءات المتبعة في حال تنفيذ أي عمل ذي طابع مالي دون أخذ إذن الوزارة خاصة المشاريع الإنشائية أو التوظيفية.