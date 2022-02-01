دعا النائب خالد العتيبي وزارة التربية إلى ضرورة التعاطي مع الكتب الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن معادلة الشهادات الصادرة من دور القرآن الكريم أكاديميا.



وقال العتيبي في تصريح صحافي، إن التأخير في ذلك ليس في صالح ما يقارب 6 آلاف دارس يمثلون عمق التعليم الديني التخصصي في البلاد.



وأضاف إنه وعلى الرغم أن أغلب الدارسين يحملون شهادات مختلفة وأن غرضهم من الدراسة إشباع فكرهم المعرفي والفكري في العلوم الشرعية لكن يظل اعتماد الشهادة الدراسية للدارسين كافة في هذه المراكز التعليمية هدفا مهما.



ولفت إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من خمسة عقود على انطلاق هذا النوع من الدراسة، إلا أن وزارة التربية لم تتحرك بشأن موضوع معادلة الشهادات.



واعتبر العتيبي أن معادلة الشهادات الدراسية لدور القرآن الكريم بالثانوية العامة سيحقق أحلام مجموعة كبيرة من الدارسين ويساهم في تكويت هذا القطاع الشرعي المهم سواء في تحفيظ القرآن أو الاستعانة بهم في العمل كمؤذنين.



وأكد أن ذلك من شأنه جذب الشباب الكويتي لدراسة العلوم الشرعية ومن ثم المساهمة في بناء أجيال دارسة لعلوم القرآن الكريم وفروعه.