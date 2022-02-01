وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، قال في مقدمته:



راجت في بعض وسائل الإعلام تصريحات لوزير القوى العاملة المصرية عن إقدام الكويت على إعادة التعاقد مع الممرضات المصريات وإذا كنا لا نرى مانعا في الاستفادة مؤقتا من خبرات وكفاءات الدول الصديقة في مجالات تشهد نقصا أو عزوفا في بلادنا كما هو الشأن بالنسبة للمهن التمريضية، فإننا دعونا دائما إلى حسن الاختيار ودقة الانتقاء والتعاقد في كل مجال مع الكفاءات من البلدان المتميزة في القطاع والتخصصات المعنية بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.



وقبل ذلك كله اعتبرنا أن الأولوية في التعيين يجب أن تكون دائما الى الكويتيين ثم لأبناء الكويتيات ثم لغير محددي الجنسية وبعد ذلك للجنسيات الأكثر خبرة ودراية بهذه المهنة المرتبطة بحياة البشر دون مجاملة أي دولة.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة ما راج من أخبار عن تصريح الوزير المصري بشأن نية الوزارة إعادة التعاقد مع الممرضات المصريات؟



2 ـ إذا صح الخبر فما الاعتبارات الموضوعية التي اعتمدتها الوزارة لاتخاذ مثل هذا القرار؟



3 ـ لماذا لم تعلن الوزارة أولا عن رغبتها في تعيين أطقم تمريضية بالأولوية من الكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم من غير محددي الجنسية قبل اللجوء للتعاقد مع جهات خارجية؟



4 ـ لماذا لا تبادر الوزارة لتعيين الكوادر الأجنبية ذات الخبرة التي انتهت عقودها في الكويت مع الشركات الوسيطة بدلا من اللجوء إلى تعاقدات جديدة من الخارج؟



5 ـ هل لدى الوزارة خطة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لاعتماد سياسة تكوين متخصص للممرضين والمهن الطبية المساندة؟



6 ـ ما التدابير التحفيزية التي ستتخذها الوزارة لترغيب الشباب الكويتي في الإقبال على هذه المهن؟