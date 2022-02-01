عقد مجلس الشورى السعودي أمس جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.



وقالت وكالة الانباء السعودية «واس» في بيان إن المجلس صوت خلال جلسته بالموافقة على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393ه، المقدم من عضو مجلس الشورى سعد العتيبي استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى الذي درسته لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بالمجلس، وذلك بعد أن طرح رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء ومرئياتهم حيال مشروع تعديل النظام بعد مناقشته في جلسة سابقة.



من جهة أخرى، أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على ضرورة حصول المعتمرين وزائري مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) والروضة الشريفة في المدينة المنورة على «الجرعة التنشيطية» لدخول الحرمين الشريفين.



وقالت الوزارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» امس إنه يشترط ظهور الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» محصن والحجز عبر تطبيق «اعتمرنا»، للسماح بدخول الحرمين الشريفين.



وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قد صرح بأنه بداية من أول فبراير المقبل، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطا لاستمرار ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا» لكل من أمضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاما فأكبر.