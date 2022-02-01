أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح امس أن البرلمان لن ينظر في مسألة ترشيح رئيس للحكومة، بل في الجلسة المقبلة التي لم تحدد بعد، مضيفا أنه سيتم تسلم ملفات المرشحين بدءا من اليوم.



وقال صالح خلال جلسة البرلمان الذي انعقد في مدينة طبرق لبحث مقترحات المسار الدستوري والآليات المطروحة من اجل التوصل إلى توافق حول أزمة الانتخابات في البلاد، ومسألة ترشيح رئيس للحكومة بديل عن عبدالحميد الدبيبة ان الحكومة الحالية لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن، لأنها باتت منتهية الولاية، بعد تعذر إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في 24 ديسمبر الماضي (2021). أما فيما يتعلق بتأخير الطائرة التي كان من المزمع أن تقل النواب إلى طبرق مساء أمس الاول، فدعا صالح النائب العام إلى التحقيق في القضية.



وكانت طائرة تقل نحو 40 نائبا انطلقت من مطار معيتيقة في طرابلس، إلى طبرق إلا أنها لم تمنح إذنا للإقلاع إلا بعد تأخير دام ساعات.



في الأثناء، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن الحل سياسي هو الحل المناسب للأزمة الليبية، وأن الحل العسكري تم تجريبه وكان فاشلا، لذا فإن الحل هو إيجاد تسوية سياسية شاملة، وأن تتم هذه التسوية عن طريق صناديق الاقتراع.