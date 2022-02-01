استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي امس الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، وذلك في جناح دولة الإمارات بمقر «إكسبو 2020 دبي».



وذكــرت وكــالة أنبــاء الإمارات الرسمية «وام» ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رحب بالرئيس هرتسوغ والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية لدولة الإمارات، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كذلك رفع مستوى التعاون العلمي والتكنولوجي وغيرها من المسارات الداعمة لمستقبل التنمية.



وأكد الشيخ محمد بن راشد أن مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب أكثر من 190 دولة، تفتح مجالات عدة للتعاون، حيث يسعى الحدث العالمي لرسم الطريق لمستقبل أفضل قائم على التعايش السلمي بين الشعوب لإعادة توجيه الإمكانات والقدرات لكل ما يخدم البشرية.



في غضون ذلك، وصف د.أنور قرقاش المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الهجمات الارهابية الحوثية ضد دولة الامارات، بأنها استفزازات لا طائل من ورائها، مؤكدا انه سيتم التعامل معها صونا لأمن الإمارات وسيادتها.



وقال قرقاش في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب اعلان الامارات اعتراض وتدمير صاروخ باليسيتي اطلقته الميليشيات الحوثية الارهباية باتجاه الدولة أمس: «نحن لا نرى في تهديدات المنظمات الإرهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن أمننا وسيادتنا الوطنية. ومخطئ من يمتحن الإمارات».



وشدد على أن تهديدات المنظمات الإرهابية لن تجدي نفعا، وإن دولة الإمارات ماضية لتحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع.



هذا وتوالت الادانات الواسعة للاعتداء الارهابي الحوثي الذي استهدف دولة الامارات، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس «ندين الهجوم الصاروخي الحوثي الأخير على أبوظبي»، مستنكرا مواصلة الحوثيين إطلاق هجمات تهدد المدنيين.



ودانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الارهابي، الحوثي وقالت الخارجية البحرينية في بيان صحافي «إن هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة تعكس إصرارا من ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية»، وأكدت وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.



وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد اعلنت في وقت سابق امس، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه دولة الامارات، مشيرة إلى أنه «لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، ونجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية».



وشددت الوزارة في بيان بثته وكالة «وام» أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.



وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتية أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة.