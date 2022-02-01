استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في المنامة امس وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة. وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية (بنا)، في بيان، إن سمو الأمير سلمان بن حمد أكد خلال اللقاء على ما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وتركيا من تطور ونماء في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي على كل الأصعدة وخصوصا الاقتصادي منها، بما يفتح آفاقا أرحب في مسار العلاقات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. وأشار سموه إلى أن العلاقات البحرينية ـ التركية آخذة بالنمو في الجانب الاقتصادي وفي شتى المجالات، مؤكدا أهمية الدفع بأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين نحو مستويات أكثر تميزا تخدم المصالح المشتركة وتحقق التطلعات المنشودة للبلدين.