بالتزامن مع احتفالات الأعياد الوطنية (العيد الوطني ويوم التحرير) شاركت Ooredoo للاتصالات الكويت وكل من يقيم على أرضها الطيبة احتفالاتهم بهذه المناسبة التاريخية الملهمة عبر إطلاق مجموعة من العروض المميزة.



ولم تخرج Ooredoo عن عادتها في الاحتفال، فقد تفردت هذا العام بحرصها على إشراك الجميع في فرحتها واحتفالاتها بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوبنا جميعا، فقد قدمت العديد من العروض التي ضاعفت من فرحة العيد.



ولما يحتله العددان 25 و26 من مكانة مبهجة في قلوبنا فقد خصصت Ooredoo هذا العرض المميز على جهاز iPhone13 Pro مقابل 25 دينارا في الشهر، وجهاز iPhone13 Pro Max مقابل 26 دينارا في الشهر، مصحوبا بإنترنت 5G 100GB وسوشيال ميديا وYouTube غير محدود ودقائق محلية غير محدودة.



بالإضافة إلى عرض إنترنت 5G غير محدود وجهاز راوتر 5G مجانا مقابل 10 دنانير فقط للشهر الواحد.

تقدم Ooredoo أيضا شريحتين 5G مشتركة وراوتر ZTE 5G MiFi مجانا وراوتر 5G CPE Pro 3 مجانا مقابل 17 دينارا في الشهر.



كما يمكن للعملاء الاستفادة من العرض على شريحتين 5G مشتركة وراوترين 5G CPE Pro 3 مجانا مقابل 20 دينارا فقط في الشهر. أو التمتع بعرض شريحتين 5G مشتركة وراوتر



5G CPE Pro 3 بالإضافة إلى راوتر TCL Mesh مجانا مقابل 20 دينارا في الشهر الواحد.



وبهذه المناسبة، قال مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: وفاءً منا وحباً للكويت، تزف شركة Ooredoo أعذب التحيات وأرقى التهاني للكويت قيادة وشعبا في عيدها الوطني ويوم التحرير يومي 25 و26 من شهر فبراير الجاري، وتزامنا منا مع تلك المناسبة الوطنية وتعبيرا منا عن فرحتنا تبادر شركة Ooredoo كعادتها كل عام بتقديم مجموعة من العروض المميزة تضامنا مع تلك الأجواء الوطنية السعيدة.