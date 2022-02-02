أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من السنة المالية 2021/2022، حيث حققت صافي ربح بلغ 5.03 ملايين دينار، مقابل 7.61 ملايين دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن ربحية السهم الواحد خلال الفترة المعلنة بلغت مبلغ 4.92 فلوس، بالمقارنة بـ 7.45 فلوس خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وسجل مجمل الأرباح المجمعة 47.32 مليون دينار خلال الفترة المعلنة، بالمقارنة بـ 57.04 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض مبيعات شركاتنا التابعة.



وارتفع إجمالي الأصول المجمعة إلى 779.93 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021، بالمقارنة بـ 759.39 مليون دينار كما في نهاية السنة المالية الماضية في 31 مارس 2021، وكان ذلك نتيجة استحواذ الشركة خلال السنة المالية على حصة ملكية بنسبة 29.5% من رأسمال شركة التقدم التكنولوجي (شركة زميلة).



وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك العبدالله: «تؤكد النتائج المحققة على قدرة ومتانة هيكل شركات مجموعة القرين المتنوع للتصدي للضغوطات المختلفة التي فرضتها الأزمات العالمية وبيئة الأعمال، وها نحن نلتمس بوادر التحسن التدريجي والانتعاش الاقتصادي الذي نأمل ان يستمر في مختلف قطاعاتنا التي نعمل بها، والتي تصدرها قطاع أسواق الكيماويات البترولية في نموه الإيجابي منذ بداية سنتنا المالية.

كما نعمل في القرين على الدوام على انتقاء ودراسة كل الفرص الاستثمارية الجديدة التي من شأنها تعزيز اتزان أداء شركات المجموعة وتعظيم صالح المساهمين».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي: «على الرغم من التباين المتوقع في نتائج مجموعة شركات القرين إثر تباطؤ بيئة الأعمال بالمجمل، وخصوصا في قطاعات الصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية وخدمات النفط والغاز، إلا ان ذلك الانخفاض قد قابله ارتفاع قياسي في نتائج قطاع البتروكيماويات الذي واصل أداؤه المميز منذ بداية العام الماضي ليعوض عن ضعف أداء عام 2020، حيث سجلت شركة الكويتية للعطريات (شركة زميلة) صافي ربح بقيمة 30 مليون دولار خلال فترة الأشهر الـ 9 مقابل خسائر بقيمة 3 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي».