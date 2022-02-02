الحربي: سنواصل جهودنا الدؤوبة لتعزيز عروض خدماتنا والحلول الرقمية المبتكرة



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية ـ stc عن فوزها بجائزة «القيادة المتميزة والنمو» من MEA Business، أول مجلة متخصصة في المنطقة تعمل بتقنية الواقع المعزز، وذلك تقديرا لإنجازات الشركة وريادتها في القطاع.



وحصلت stc على الجائزة خلال حفل توزيع جوائز الإنجازات التكنولوجية لعام 2021، بعد أن استوفت الشركة المعايير التي حددتها لجنة التحكيم في MEA Business، بالإضافة إلى عملية البحث المستقلة التي نفذها فريق MEA Markets لجمع وتقييم المعلومات وذلك من خلال التواصل مع عدد من المصادر والمعلومات المتاحة للعامة.

ويعكس هذا التكريم أيضا تميز مجموعة العروض المبتكرة التي تقدمها stc لعملائها، بما في ذلك الحلول المبتكرة التي أطلقتها في السوق مدعومة بشبكتها للجيل الخامس 5G الأكثر تطورا والواسعة الانتشار.



وقالت الشركة في بيان لها، انه من خلال رؤيتها الاستراتيجية لتمكين التحول الرقمي في الكويت، ركزت stc خلال السنوات العديدة الماضية على الاستثمار في تطوير وتعزيز البنية التحتية للجيل الخامس 5G لتزويد العملاء، سواء الأفراد أو قطاع الأعمال بأعلى معايير الجودة، ومن خلال اتصال موثوق عالي السرعة.



وأضافت: على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي شهدها سوق الاتصالات منذ تفشي الوباء، تمكنت stc بنجاح من تسويق تلك الخدمات وتحقيق التطوير المستمر لشبكتها عن طريق تنفيذ، بشكل منفرد على مستوى المنطقة، للإصدار الاحدث من شبكات الجيل الخامس، وتعزيزه بشبكة موازية عن طريق الطيف Sub 3G والذي بدوره يعمل على اثراء تجربة المستخدم من حيث التغطية والسرعة وزمن الاستجابة مع الخوادم المحلية والعالمية وضمان كفاءة الخدمة.



كما تمكنت الشركة من إكمال خطوة تسويق خدماتها بنجاح عبر تنفيذ بنجاح لتنفيذ تغطية شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G Stand-Alone Network)، كما أنجزت الشركة رؤيتها المتمثلة في تقديم أوسع تغطية شبكة للجيل الخامس عبر الطيف الترددي (5G Sub-3Ghz).

مع تسريع التحول الرقمي من خلال أنظمة دعم الأعمال المتقدمة لتوفير مجموعة واسعة من الحلول التي تركز على متطلبات القطاع والصناعات المختلفة.

وقدمت شبكة الجيل الخامس المتكاملة مزايا متعددة منها تحسين التغطية مع ضمان استمرارية السرعة وتحسين سرعة استجابة الشبكة مع الخوادم العالمية.



وتعليقا على الجائزة، قال المهندس مزيد الحربي الرئيس التنفيذي في stc: عند النظر الى الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، نهدف إلى تولي دور قيادي في السوق من خلال تقديم حلول مرنة وآلية وموثوقة يمكنها تسريع استراتيجياتهم الرقمية.

وتتوافر مجموعة حلولنا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منتجات جديدة في السوق تعزز الكفاءة التشغيلية، مع إدخال مفاهيم رقمية مبتكرة.

وتعد هذه الجائزة تقديرا للجهود والعمل الجاد من stc وsolutions by stc في سبيل تحديد الحلول المربحة والمبتكرة التي تفيد بشكل كبير قاعدة عملاء الشركة المتنوعة.



وأضاف الحربي: فخورون بالحصول على هذه الجائزة التي تؤكد مكانة stc الرائدة في السوق وتحدد مجالات النمو المختلفة التي ركزت عليها الشركة في الفترة الأخيرة.

وبالنيابة عن stc، أود أن أتقدم بالشكر الى فرق العمل جميعا وبالأخص فريق التكنولوجيا على الدور الحيوي الذي قاموا به في تنفيذ استراتيجية نمو الشركة التي أدت إلى هذا التكريم، والشكر موصول إلى فريق MEA Business على عملية التقييم المحايدة.

وأتطلع الى مواصلة الاستفادة من حلول stc الرقمية والبنية التحتية القوية للشبكة وشبكة الشركاء الدوليين لتقديم عروض استثنائية لعملائها الكرام.