قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن الأسواق المالية العالمية ظلت تحت الضغوط منذ بداية العام وانعكس ذلك في الانخفاض الشهري بنسبة 5.3% الذي شهدته في يناير 2022.

وكان الانخفاض واسع النطاق، حيث ظلت التعليقات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تسريع وتيرة تقليص برامج التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعا في السابق في ظل ارتفاع معدلات التضخم من أبرز المخاوف الرئيسية في الولايات المتحدة وكذلك على مستوى العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، ظلت الشركات حذرة من تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار السلع، وخاصة النفط الخام الذي لامس 90 دولارا أميركيا للبرميل للمرة الأولى منذ ثماني سنوات مسجلا مكاسب شهرية بأكثر من 17%.

وسجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب للشهر الثاني على التوالي في يناير 2022، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 7.4% خلال الشهر.

وكانت المكاسب خلال الشهر واسعة النطاق بعد أن أنهت كل الأسواق تداولات الشهر في المنطقة الخضراء باستثناء عمان، التي شهدت تراجعا هامشيا.

وجاءت السعودية في الصدارة بتسجيلها أكبر مكاسب شهرية بنسبة 8.8% خلال الشهر، تليها كل من قطر والكويت بمكاسب بلغت نسبتها 7.5% و4.4%، على التوالي، كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز أداء البورصات الخليجية وذلك على الرغم من أن القضايا الجيوسياسية في المنطقة أدت إلى تزايد حذر المستثمرين.

من ناحية أخرى، كانت البنوك في الصدارة خلال الشهر محققة مكاسب بنسبة 8.5% مدفوعة بشكل أساسي بتوقعات موسم أرباح قوي. حيث أظهرت تقارير الأرباح المبكرة للقطاع انخفاضا للمخصصات وأرباحا أعلى خلال الربع الرابع من العام 2021. كما أظهر مؤشر السلع والمرافق الرأسمالية مكاسب عالية من خانة واحدة تزيد على 7% خلال يناير2022.

بورصة الكويت

شهدت بورصة الكويت مكاسب واسعة النطاق في يناير 2022 في ظل تسجيل المؤشرات الأربعة لمكاسب خلال الشهر.

وتمكن المؤشر السوق الأول من اختراق حاجز 8 آلاف نقطة لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 8.012.9 نقطة.

إلا انه خلافا لما شهدناه الشهر السابق الذي تفوقت خلاله أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة في أدائها، جاءت المكاسب التي اكتسبتها البورصة في يناير 2022 على خلفية الأسهم الكبرى بصفة رئيسية.

وانعكس ذلك في نمو مؤشر السوق الأول بنسبة 4.9%، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 3.7% و2.8%، على التوالي. ونتج عن ذلك نمو مؤشر السوق العام بنسبة 4.4%.

كما قفزت أسهم البنوك الكويتية خلال الشهر وسجلت 10 بنوك مكاسب شهرية نتج عنها تسجيل مؤشر القطاع لمكاسب بنسبة 4.9%. وبدأ موسم إعلانات الأرباح السنوية، حيث أعلن بنك الكويت الوطني عن نمو أرباحه بنسبة 47.1% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، في حين ارتفعت ارباح بنك بوبيان بنسبة 41% للسنة المالية 2021.

وعزا بنك الكويت الوطني نمو الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية، في حين جاء نمو أرباح بنك بوبيان بصفة رئيسية نتيجة لارتفاع إيرادات التمويل.

السوق السعودي

واصلت السوق المالية السعودية تحقيق مكاسب متواصلة خلال شهر يناير 2022 مسجلة أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في ظل اتجاه المؤشر نحو الوصول إلى مستوى 12 ألف نقطة.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) تداولات الشهر بمكاسب بلغت نسبتها 8.8% بوصوله إلى 12.271.8 نقطة، مما يعتبر أعلى مستوى يصله منذ أكثر من 15 عاما في يوليو 2006.

وعلى الصعيد القطاعي، شهدت معظم قطاعات السوق أداء إيجابيا بما في ذلك القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل البنوك والمواد الاساسية التي شهدت مكاسب خلال الشهر باستثناء قطاع تجزئة الأغذية.

وجاء مؤشر قطاع الاعلام والترفيه في الصدارة بمكاسب بلغت نسبتها 19.9%.

وتبعه مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل الذي حقق مكاسب بنسبة 15.2%، ثم كل من مؤشري قطاع البنوك وقطاع المرافق العامة بمكاسب بلغت نسبتها 12.1% و11.4%، على التوالي. أما بالنسبة للقطاعات الخاسرة فتراجع اداء مؤشر قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.1%.

أسواق الإمارات

كان مؤشر فوتسي أبوظبي العام رابع أفضل مؤشرات الأسواق أداء في دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2022 بنمو بلغت نسبته 2.5% على أساس سنوي.

وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 8.704.26 نقطة بعد أن سجل أعلى اغلاق له عند مستوى 8.999.32 نقطة في 6 ديسمبر 2021.

في المقابل، شهدت القيمة السوقية للبورصة خلال الشهر نموا هامشيا بنسبة 0.3% واستقرت عند مستوى قارب 1.6 تريليون درهم إماراتي (431.9 مليار دولار).

وبدأ المؤشر العام لسوق دبي المالي تداولات العام بأداء ضعيف، إذ شهد مكاسب بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي في يناير 2022 بعد أن أنهى تداولات العام 2021 مرتفعا بنسبة 28.2%.

وسجلت دبي أقل معدل نمو شهري على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعد مؤشر سوق مسقط الذي انهى تداولات الشهر على تراجع.

وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 3.203.08 نقطة. وفي المقابل، تراجع إجمالي القيمة السوقية لبورصة دبي بنسبة 0.6% على أساس شهري لتنهي تداولات شهر يناير 2022 عند مستوى 404.4 مليارات درهم إماراتي (110.1 مليارات دولار).

بورصة قطر

شهدت بورصة قطر ثاني أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2022، إذ ارتفع مؤشر السوق العام لبورصة قطر بنسبة 7.5% خلال الشهر.

وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 12.498.2 نقطة وحافظ على اتجاه صعودي منذ بداية هذا العام وتجاوز مستوى 12.400 نقطة بدعم من التوقعات الايجابية لأرباح الشركات. وشهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب بنسبة 6.8% خلال الشهر مما يشير إلى اهتمام المستثمرين بكل قطاعات السوق بصفة عامة.

كما يعكس أداء المؤشرات القطاعية المكاسب القوية التي شهدها المؤشر القياسي في ظل ارتفاع كل المؤشرات القطاعية، باستثناء مؤشر قطاع التأمين، الذي تراجع بنسبة 2.1%.

بورصة البحرين

شهد مؤشر بورصة البحرين مكاسب للشهر الثاني وإن كان ذلك بشكل هامشي بنمو بلغ نسبة 0.7% في يناير-2022 ليغلق الشهر عند مستوى 1809.8 نقاط. مال الأداء القطاعي نحو الأسهم الخاسرة مع وجود رابح واحد وستة قطاعات خاسرة.

سوق عمان

استمر التقلب في الأداء الشهري لسوق الأسهم العمانية خلال يناير2022 حيث انخفض المؤشر الرئيسي بعد أن حقق مكاسب خلال ديسمبر2021.

عمان باعتبارها السوق الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي سجل انخفاضا شهريا في يناير2022، وإن كان بشكل هامشي، بينما أظهرت بقية مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب.