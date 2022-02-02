ندى أبو نصر



‎قام وفد من عضوات لجنة المرأة الدولية بزيارة الحديقة البوتانية في قصر بيان، والتي تعتبر أحد مشاريع قصر بيان الإبداعية، وقد استقبلت الوفد مدير إدارة مركز المعلومات علياء المهنا وعدد من موظفات قصر بيان.



‎وحرصا على اتباع الإجراءات الصحية المتبعة، تم تقسيم الوفد الى مجموعتين، حيث تم اصطحابهن في جولة داخل الحديقة، وتم تقديم شرح عن طبيعة هذه الحديقة وما تحتويه من أشجار ونباتات وزهور تم جلبها من المنطقة الاستوائية، الصحراوية ومنطقة إقليم البحر الابيض المتوسط حيث أبدت العضوات الزائرات اعجابهن بما تحتويه الحديقة من جماليات.



‎وفي نهاية الزيارة تقدمت رئيسة مجموعة المرأة الدولية حرم سفير جمهورية إيطاليا كريستيانا بلدوتشي بالشكر إلى علياء المهنا ومن معها من السيدات ومن خلالهن واصلت الشكر إلى قصر بيان العامر على هذه الزيارة المميزة.