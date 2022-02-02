يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي الكويت في تسجيل لاعبها السابق طلال جازع في كشوفات الفريق لدى اتحاد الكرة عقب تجربتين احترافيتين خاضهما مع ظفار العماني والشحانية القطري، قبل أن يخضع للعلاج في النصف الأول من الموسم الحالي، ليغيب عن المشاركة في المباريات. وغادر جازع (27 سنة) منذ ما يقارب الشهرين إلى مدينة دبي الاماراتية لإجراء عملية جراحية في الحوض، قبل أن يتوجه في الفترة الماضية إلى قطر للخضوع لبرنامج علاجي مكثف. ويحتاج جازع لمدة أسبوع إلى 10 أيام في الوقت الحالي ليكون متاحا للمدرب التونسي نبيل معلول لارتداء قميص «الأبيض» من جديد في المباريات. وجاء التأخر في تسجيل جازع بسبب المفاوضات التي تمت بين الطرفين حول مدة العقد وبعض البنود الأخرى خلال سوق الانتقالات الشتوية. إلى ذلك، تغلب الفريق الكويتاوي على الصليبخات 7-1 في مباراة ودية جمعت الطرفين عصر أمس.