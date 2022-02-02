يعقوب العوضي



وقع لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت محمد الغربللي عقد انتقاله الى صفوف نادي القرين رسميا مساء اول من امس وذلك حتى نهاية الموسم الجاري. وحضر توقيع العقد أمين سر نادي القرين عبدالكريم الشحومي ومساعد مدير اللعبة حامد مزعل.



بدوره، اشاد مزعل بمستوى الغربللي، مؤكدا انه من اللاعبين المميزين على الساحة، ونحن نسعى لتطوير اللعبة والوصول بها الى افضل المستويات عبر تدعيم الفريق الاول بلاعبين مميزين والتركيز على المراحل السنية.



جدير بالذكر ان القرين يتطلع الى الابتعاد عن مراكز الهبوط الى دوري الدرجة الاولى، ولتحقيق ذلك عليه استغلال جميع مبارياته المتبقية في البطولة وتحقيق نتائج ايجابية. من جانب اخر، نجحت ادارة نادي العربي في ضم لاعب السالمية فواز يوسف رسميا الى صفوف الفريق على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وسيغلق باب الانتقالات الشتوية في 22 الجاري بعد ان افتتح 22 يناير الماضي.