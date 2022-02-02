ناصر العنزي



خسر منتخبنا الوطني تجربته الدولية الثانية أمام ليبيا بهدفين دون رد ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا «2023».



تقدم المنتخب الليبي بهدف في الشوط الأول بعد أن خطف لاعبه النشط عمر الخوجة الكرة من طلال الفاضل وسددها قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار سليمان عبدالغفور «24» وظهر المنتخب الضيف أفضل من منتخبنا خلال الحصة الأولى ونظم هجمات سريعة شكلت تهديدا على مرمى منتخبنا.



وقد بدأ مدرب الأزرق كارلوس غونزاليس بتشكيلة مكونة من سليمان عبدالغفور وراشد الدوسري وفهد الهاجري وفهد حمود وحمد القلاف وعبدالعزيز ناجي وطلال الفاضل وفواز العتيبي وبدر المطوع ومبارك الفنيني وشبيب الخالدي، وافتقد منتخبنا التنظيم في لعبه حيث جاءت تمريرات اللاعبين مقطوعة، وسنحت فرصة لفواز العتيبي لكن كرته مرت من جانب القائم، ولم يفعل الظهيران الدوسري والقلاف أدوراهما الهجومية واكتفيا بواجباتهما الدفاعية.



وفي الشوط الثاني أجرى المدرب غونزاليس عددا من التغييرات، حيث أدخل خالد صباح وعيد الرشيدي وعلي خلف وبندر بورسلي، وتحسنت حالة منتخبنا وكاد ان يسجل علي خلف هدف التعادل بعدما سدد قوية حولها الحارس معاذ اللافي إلى ركنية «68» وضاعت بعدها جهود اللاعبين لتعديل النتيجة سدى.



وفي الدقيقة 90 تمكن المنتخب الليبي من تسجيل الهدف الثاني بعد أن تصدى عبدالغفور لتسديدة قوية وصلت إلى الليبي فاضل منصور ليضعها في الشباك.



وقبل نهاية المباراة بلحظات أضاع شبيب الخالدي فرصة محققة قريبة من المرمى.



المطوع 190 دولية



يذكر أن قائد المنتخب بدر المطوع لعب أمس مباراته رقم «190» وخرج في الشوط الثاني ولعب مكانه عيد الرشيدي، وبات المطوع على بعد 5 مباريات من مساواة الرقم القياسي بعدد المباراة الدولية، والتي ينفرد فيها الماليزي تشين آن سو بـ 195 مباراة.