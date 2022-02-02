عبدالعزيز جاسم



أنهت إدارة نادي اليرموك ملف تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية بعدما أبرمت 4 صفقات كان آخرها مع لاعب وسط غواتيمالا ماركو راميريز والذي جاء بصفة سريعة بدلا من لاعب غينيا الاستوائية جانيك بويلا الذي تعثرت المفاوضات معه في اللحظات الأخيرة ليصبح راميريز خامس محترفي أبناء مشرف.



وكانت إدارة النادي قد أبقت على محترف واحد وهو المهاجم الكولومبي المميز كارلوس أندرس، ثم تعاقدت مع كل من المدافع الإكوادوري جيري جبريل ولاعب الجناح المغربي سفيان لكزير والمهاجم البرازيلي كلادير جونيور، واختتمت سوق الانتقالات أول من أمس بالتعاقد مع راميريز.