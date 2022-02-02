مبارك الخالدي



قال عضو اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم يوسف سويد في تصريح لـ «الأنباء» بعد تقديم استقالته من عضوية اللجنة إنني آثرت الابتعاد وتقديم استقالتي عن العمل باتحاد كرة القدم واللجنة الفنية لشعوري بان الاجواء غير صحية. وأضاف سويد انني فضلت الانسحاب بهدوء دون تجريح لاحد او التقليل من شأن احد، فقد قبلت المهمة بداية رغبة في العمل مع زملائي وتقديم افكار نراها تحقق الفائدة للكرة الكويتية والصالح العام ولكن للاسف غياب الانسجام في الافكار والتفرد في القرارات ينفي الغاية التي من اجلها وافقنا على العمل، فضلا عن ان المساجلات والخلافات بين اعضاء اللجنة او الاداريين العاملين في الاتحاد، وعلى المحطات التلفزيونية اكدت ان الاجواء بالفعل غير صحية ولا تشجع على العمل.



جدير بالذكر ان سويد هو العضو الثاني باللجنة الفنية الذي قدم استقالته بعد استقالة معضد العجمي قبل ايام قليلة.