عبدالعزيز جاسم



قررت إدارة نادي القادسية شطب لاعب الوسط منور المطيري من سجلاتها، وبالتالي أصبح لاعبا حرا بعدما تمت إعارته في بداية الموسم إلى الفحيحيل، وذلك بسبب تعاقد النادي مع مهاجم خيطان فواز المبيليش، وكــذلك لاعب وسط الساحـل سلمــان البوص وبالتالي اضطر النادي إلى شطب منور.



الى ذلك، رفضت إدارة الاصفر طلب نادي النصر بشأن إعارة المهاجم أحمد الرياحي بسبب انتظارها أول من امس من أجل تسجيل المهاجم الجزائري إلياس يعيش، والذي قام النادي بقيده في كشوفات اتحاد الكرة قبل إغلاق باب الانتقالات في اللحظات الأخيرة بدلا من البوسني بنيامين تاتار.