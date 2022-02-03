القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من أنباء بشأن تضرر مسجد الإمام الحسين في القاهرة إثر اندلاع حريق في محيطه. وأوضح المركز الإعلامي- في بيان أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع حريق في محيطه. وشدد على أن كل منشآت ومباني المسجد سليمة وآمنة، ولم تلحق بها أي أضرار أو خسائر على الإطلاق، موضحة أن الحريق نشب في أحد المباني المحيطة بالمسجد، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أنه فور وقوع الحادث تم إرسال فريق من الوزارة بالتعاون مع مفتشي آثار المنطقة ومسؤولي أمن الآثار إلى المسجد للتأكد من سلامته، مع اتخاذ كل إجراءات الحماية ووسائل الحفاظ على جميع المواقع الأثرية والتاريخية. وفي سياق متصل، يتم تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المساجد الأثرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على صيانة المساجد الأثرية خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 400 مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بآثارها التاريخية، واهتمام الأوقاف بصيانة المساجد الأثرية بصفة خاصة.