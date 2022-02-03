القاهرة - هالة عمران



وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي، على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر PCR «COVID-19» ، وكــذلـــك تحـلـيــــل «Antigen Rapid» للمصريين والأجانب.

ووفق القرار: تصبح قيمة المصروفات الإدارية 650 جنيها للمصريين لتحليل «PCR»، والتي كانت 900 جنيه سابقا، و750 جنيها للأجانب، وكانت 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمة المصروفات الإدارية 175 جنيها للمصريين لتحليل «Antigen Rapid»، حيث كانت 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب، وكانت 320 جنيها سابقا. إلى ذلك، أعلن د.مصطفى مدبولي أمس، أن إجمالي الصادرات المصرية بلغ 45.2 مليار دولار أميركي خلال عام 2021، والذي يعد أعلى رقم قد حققته الصادرات المصرية في تاريخها، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تشجيع جميع قطاعات الصناعة والإنتاج بالاقتصاد المصري حتى تصل إلى أهدافها المنشودة.