القاهرة - هناء السيد



أكد د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4180 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4456 كيلومترا.



جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري من م.محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي.



وقال عبدالعاطي إنه تم أيضا توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بطول 2574 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 11210 كيلومترات، فضلا عن طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومترا، والانتهاء من تأهيل «مساق» بأطوال 44 كيلومترا، وجار العمل في باقي الأطوال.



وأضاف انه تتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كل المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.