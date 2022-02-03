بشار جاسم



على الرغم من وضعه الصحي، طرح المطرب رابح صقر أولى أغاني ألبومه الجديد «واجد»، وسيكتمل نشر أغنيات الألبوم بعد الاطمئنان على وضعه الصحي، والأغنية من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، الذي نشر فيديو تشويقيا يشكر خلاله رابح والملحن سهم.



وتقول كلمات الأغنية: «واجد، كل يظن أنه صدق، وكل يظن أنه فرق، وكثير صارو من ورق، وأنا أتبسم للجميع، واجد، اللي يقول إنه جهل، ولو قلت له آسف زعل، لا عاد ترضي من رحل، والشايب الليلة رضيع.. واجد، اللي فتح أذنه كلام، واللي طعن كف السلام، واللي وجعني بالملام، والقلب ما يرضى يبيع.. واجد، خلوني ياما صار في، عطشان دلوك غارفي، كل وربي طار في، بس الرضى ما يستطيع، واجد، اللي خذا اللي أبي، وأنا أضحك لهذا الغبي، وبشوتنا ما هي عبي، عساني أرضيت الجميع».