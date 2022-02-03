كرم المنتج د.محمد دشتي نجوم مسلسل «القاتل الذي أحبني» في حفل أقيم بالقاهرة، بحضور رئيس فرقة قطر المسرحية حمد عبدالرضا، وذلك تقديرا للجهد الذي بذلوه أثناء تصوير العمل الذي يعرض حاليا على منصة TOD.



حضر الحفل كل الفنانين والعاملين في هذا المسلسل، من بينهم هاني رمزي بطل العمل والمؤلف أشرف سالم، والسيناريست صلاح عربي، والمخرج عمرو عابدين والفنانة سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محسن منصور، محمد جمعة، رانيا منصور، دنيا ماهر، محمد أبوداوود، ياسر فرج، لقاء سويدان، والمذيعة بوسي شلبي وغيرهم، حيث تم خلال الحفل توزيع شهادات تقدير لكل المشاركين في المسلسل وقطع كيكة عليها غلاف المسلسل.



العمل من إنتاج كويتي 100% لصالح مجموعة السلام الدولية ومجموعة السلام الإعلامية المصرية وقامت بتنفيذه شركة بيرو ميديا وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول معتز البرنس، شاب رسام مغمور لم يكن يعرفه أحد وصل الى العالمية، كرّس حياته مع الشرطة ليرسم أوصاف المجرمين وزعماء العصابات، في الوقت نفسه اتخذ من أحد المولات مكانا صغيرا في الممر يمارس الرسم فيه بعدما سافر والده وهو صغير إلى إيطاليا بحثاً عن أملاكهم ليتركه مع والدته أحلام «سهير رمزي» لمدة 30 عاما، وبعدما يعود والده تكون هناك أحداث درامية مثيرة ترفض من خلالها والدته العودة إلى والده من جديد.