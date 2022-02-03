القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة إنجي المقدم أنها أغلقت صفحة تقديم البرامج من حياتها نهائيا، رغم أن بدايتها وشهرتها وتقديمها لعالم التمثيل كان من نافذة تقديم البرامج، ولكنها رفضت مؤخرا دون تفكير أو تردد العديد من العروض المغرية من بعض القنوات الكبرى لتقديم برامج منوعات أو حوارات فنية، لرغبتها في التفرغ الكامل للتمثيل، خاصة بعد وصولها إلى مرحلة البطولة المطلقة من خلال مسلسل «قواعد الطلاق الـ 45»، وعقب تلقيها ردود الأفعال الإيجابية وكم الإشادات بأدائها ونسب المشاهدة المرتفعة على منصة «شاهد».



وحول قلة أعمالها السينمائية، أشارت انجي الى أنها تعشق السينما، وتحلم بالاشتراك في أعمال كثيرة، بشرط أن تكون أعمالا تسعدها وترضيها كفنانة، لافتة الى أن ما تتلقاه من عروض سينمائية لا يجعلها متواجدة على الشاشة الكبيرة، أما في الأعمال الدرامية على شاشات التلفزيون والمنصات فتستطيع التنوع في الشخصيات بشكل يمتعها كفنانة، وإن كانت ستظهر في بعض الأعمال السينمائية، لكن كضيفة شرف، مثل فيلمي «11/11» و«30 مارس».