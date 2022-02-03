المنصات «قاعدة تسحب البساط» وعلى التلفزيون أن ينتبه

الإنتاج السينمائي الخليجي يحتاج إلى دعم واستمرارية

عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان القدير أحمد الجسمي أن المنصات الرقمية لها جمهور واسع وأصبحت مقصدا للجيل الجديد الذي يتابع من خلالها جميع الأعمال الفنية، وقال: شئنا أم أبينا نحن مع الحياة وتطورها السريع، ولابد أن نعترف بأن المنصات «قاعدة تسحب البساط» من تحت أقدام القنوات التلفزيونية، وغيرت شكلا ومضمونا في مفاهيم طرح الدراما سواء في الكتابة أو الإخراج، وحتى بالأداء التمثيلي والانتاجات الضخمة، ومسلسلاتها قصيرة من 6 أو 7 أو 8 حلقات فقط ويمكن مشاهدتها في أي وقت نشاء، لذا على التلفزيون ان ينتبه لنفسه، مستدركا: لا انكر ان مسلسلات الـ30 حلقة مازالت موجودة، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، لكن يجب ان نواكب تقديم الاعمال القصيرة على المنصات، لاسيما أن فيها جرأة في الطرح، وحكاياتها مغايرة عما يتم تقديمه على الشاشة الصغيرة.



وعن سر انسجامه في أدواره مع الفنانة القديرة حياة الفهد، أوضح: أم سوزان قامة فنية كبيرة، وعندما اقف أمامها «غصب علي أعيش الإحساس الخاص بالدور»، لأنها كتلة من المشاعر، فهي ترفع الفنان وتوصله لقمة الاداء التمثيلي، وأردف: عندما قدمنا معا مسلسل «ام هارون» قلت ان هذا العمل قيمته عالية ويجب ان يحفظ في مكتبة الاعمال التاريخية مثل «درب الزلق»، لافتا الى ان هذه القيمة العالية لـ «أم هارون» تجعل هناك تخوف من تقديم جزء ثان منه، قد يكون اضعف، فيمسح من ذاكرة الجمهور نجاح الجزء الاول.



أما عن السينما في الخليج، فقال: من الصعب ان نقدم تجربة سينمائية متكاملة عندنا لأن هذه الصناعة تحتاج الى الكثير، نعم توجد تجارب جميلة ورائعة، وهي بداية التطور، لكن اي تطور يحتاج الى استمرارية، والسينما لها مطالب كثيرة، والانتاج السينمائي ليس فقط رغبة لكن يحتاج إلى دعم.



وتطرق الفنان القدير أحمد الجسمي إلى مشاركته في المسلسل الدرامي الجديد «عائلة عبدالحميد حافظ»، قائلا: العمل من تأليف الكاتبة مريم نصير وإخراج سعود بوعبيد، ومشاركة نخبة من النجوم الشباب، ويتم بناؤه منذ سنتين، وكان من المفترض تصويره العام الماضي لكن تأخر بسبب انتشار جائحة «كورونا» و«كل تأخيرة وفيها خيرة»، مكملا خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت»: نتمنى ان يكون المسلسل مناسبا لطموح الجمهور ولتطلعات فريق العمل الذي يجتهد في أجواء من الود والمحبة لنخرج في افضل صورة ممكنة.



الجدير بالذكر، أن مسلسل «عائلة عبدالحميد حافظ»، تأليف مريم نصير، إخراج سعود بوعبيد، إنتاج «بي برودكشن للإنتاج الفني»، ويشارك الجسمي في بطولته ومعه عدد من الفنانين، منهم: هيا عبدالسلام، فؤاد علي، أسمهان توفيق، ميثم بدر، محمد الدوسري، إيمان العلي، وغيرهم، وتدور احداث العمل في إطار اجتماعي عائلي حول مجموعة من القضايا المجتمعية.