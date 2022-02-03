تحدثت النجمة لجين عمران عن تجربتها التمثيلية الأولى، التي تأتي بعد سنوات من عملها في المجال الإعلامي، وكشفت أن فكرة العمل كان من المفترض تقديمها في فيلم سينمائي، لكن صادق الصباح، منتج العمل، رأى أفضلية تحويلها إلى مسلسل.



وقالت لجين، خلال لقاء مع برنامج «ET بالعربي»: المسلسل فيه كثير من الأحداث، وتعتمد فكرته على مشاهد الأكشن، لافتة إلى ان البطولة ستكون جماعية، لكنها لم تكشف عن الأسماء التي ستشارك معها، مبينة فقط أنها ستقدم فيه دور امرأة سعودية، وأنه سيصور في المملكة العربية السعودية، والعاصمة الفرنسية باريس، ودول أخرى.



وأكدت الإعلامية السعودية كذلك أنها كانت ترفض في البداية فكرة التمثيل، وكانت لا تتخيل نفسها ممثلة، وكان عدد ممن حولها كانوا يحاولون إقناعها بخوض التجربة، إلا أنها كانت ترفض، ومع كثرة المحاولات قررت أن تقوم بالتدريب على التمثيل بشكل خاص على يد أحد المخرجين، ووقت التدريب تعرضت لضغوطات كثيرة حتى تستطيع أن تطور من أدواتها.