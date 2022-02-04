استأنفت تركيا وأرمينيا أولى الرحلات الجوية التجارية بينهما بعد توقف دام عامين، ضمن مساع حذرة لتطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين.



وهبطت أول رحلة لشركة «فلاي وان أرمينيا» المنخفضة التكلفة مساء امس الاول في مطار إسطنبول قادمة من يريفان، وسط حفاوة من مسؤولي المطار الذين رحبوا بالركاب بتقديم الورود والشوكولاتة لهم.



وقال أرام أنانيان الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي وان أرمينيا» للصحافيين لدى نزوله من الطائرة «نعتقد أن هذه الرحلات مهمة للحفاظ على العلاقات بين الجالية الأرمينية في اسطنبول وأرمينيا».



وتعد الجالية الأرمنية بين 50 و70 ألف نسمة تعيش غالبيتهم الساحقة في اسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة.



ووصلت طائرة أخرى تابعة لشركة «بيغاسوس» التركية الى العاصمة الأرمينية، منطلقة من مطار صبيحة غوكتشن في اسطنبول وسط تغطية من عدد كبير من الصحافيين الأتراك والأذربيجانيين.



وقالت متحدثة باسم «بيغاسوس» إن الشركة ستسير ثلاث رحلات من وإلى يريفان أسبوعيا، بينما أفاد أنانيان لوكالة فرانس برس إن «فلاي وان» ستسير رحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا بين يريفان واسطنبول.



ووصف محللون استئناف الرحلات بالخطوة الإيجابية ولكن الحذرة في طريق صعب نحو تطبيع العلاقات المتوترة بين الجانبين. وقال توماس دي وال من معهد «كارنيغي أوروبا للأبحاث» لوكالة فرانس برس «إنها بالطبع أخبار جيدة لكنها أيضا استعادة لوضع سابق».



وأضاف أن «مشاركة بيغاسوس، شركة الطيران التركية بدلا من رحلات تشارتر كما في السابق، خطوة إيجابية لكن لا تنطوي على تغيير كبير».