كشف شريط بثته قناة إخبارية اسرائيلية أن الشرطة الاسرائيلية قد تكون استخدمت برنامج «بيغاسوس» للتجسس على شاهد رئيسي في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، في اجراءاتها ضده.



وفي الشريط الذي بثته «القناة 12» في التلفزيون الاسرائيلي، يسمع رجال شرطة يناقشون التنصت على هاتف شلومو فيلبر الحليف السابق لنتنياهو الذي أصبح شاهدا ضده، ويقول ضابط شرطة اسرائيلي «يبدو الأمر غير قانوني».



وأكدت تقارير أن التجسس على فيلبر تضمن صورا وأرقام هواتف ورسائل وتطبيقات تم انتزاعها دون إذن ودون أمر قضائي وفقا لتقرير «القناة 13» الاسرائيلية.



وامتنع متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية عن التعليق على التسجيلات التي نشرت في وقت متأخر مساء امس الاول، لكنه قال لوكالة فرانس برس إن «الشرطة ستتعاون بشكل كامل وشفاف» مع فريق تحقيق عينه المدعي العام.



ويواجه نتنياهو الذي تولى رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية في تاريخ اسرائيل من عام 2009 حتى يونيو الماضي، تهماً بالفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، لكنه دفع ببراءته متهماً القضاء بتدبير انقلاب ضده.



ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية الشهر الماضي أن نتنياهو يفاوض على صفقة مع القضاء يقر بموجبها بذنبه مقابل تجنيبه عقوبة محتملة بالسجن.