أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة لن تتردد في إدراج ميليشيات الحوثيين في اليمن أو كيانات متورطة في هجمات عسكرية تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي على قائمة المنظمات الإرهابية.



وقال برايس في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأميركية أمس «لقد اتخذنا خطوات عدة خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية وسوف نتخذ خطوات إضافية في ضوء الهجمات المدانة التي شنها الحوثيون، انطلاقا من اليمن في الأيام والأسابيع الأخيرة».



وطالبت العديد من دول المنطقة واشنطن بإعادة تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، محذرة من أن عدم القيام بذلك يشجع الحوثيين على التمادي في تهديدهم للأمن والسلم الاقليمي.



وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة «درونز» اخترقت مجالها الجوي فجر امس الأول، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان في رابع هجوم من نوعه.



وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان امس الأول، إنها «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء».



وأعلنت جماعة عراقية مغمورة تطلق على نفسها اسم (ألوية الوعد الحق) المسؤولية عن إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه دولة الإمارات، وذلك حسبما أفادت مجموعة «سايت» للاستخبارات، ومقرها الولايات المتحدة، التي تتابع المواقع الإلكترونية للجماعات المتطرفة.



وتعليقا على ذلك، قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إن بعض «الإرهابيين» الخارجين عن القانون سارعوا إلى الزج بالعراق في حرب إقليمية خطرة من خلال هذا الاستهداف.



وفي سياق ذي صلة، دعا برلمانيون أوروبيون إلى وضع الميليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب العالمي لاستخدامها المدنيين دروعا بشرية، بالإضافة الى تخزين الأسلحة في المؤسسات المدنية وشن هجمات عابرة للحدود.



وأكـــد البرلمانيـــــون الأوروبيون، في ندوة نظمتها الكتلة البرلمانية لحزب يمين الوسط في البرلمان الأوروبي، أن الميليشيات الحوثية تستخدم المدنيين دروعا بشرية، وتخزن الأسلحة في مؤسسات مدنية، مثل: التجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات، ومطار صنعاء الذي حولته إلى قاعدة عسكرية.



ولفتوا إلى أنه سيتم العمل والضغط بشكل عاجل لتصنيف هذه الميليشيا على قوائم الإرهاب، وفق ما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، اللندنية أمس.



في موازاة ذلك، قال البرلماني فولفيو مارتشيلو إن الميليشيات الحوثية تستخدم المدنيين دروعا بشرية، مشيرا إلى الهجمات المختلفة التي تشنها على محافظتي مأرب والحديدة اليمنيتين.



وشدد على ضرورة أن يطالب الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل بتصنيف ميليشيا الحوثي على أنها جماعة إرهابية.



بدورها، أشارت البرلمانية لويزا رجمينتي إلى الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات بحق النساء والفتيات، مطالبة الاتحاد الأوروبي بحمايتهن.



كذلك، طالبت بدعم تعليم الأطفال الصغار، ومنع الحوثيين من استغلال الشباب واستخدامهم أداة للدعاية الخاصة بهم.