هادي العنزي



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مع الساحل 2-2 في المباراة الودية التي جمعتهما بستاد نادي الشباب اول من امس، وهي المباراة الثانية للفريقين ضمن تحضيراتهما لاستئناف الدوري، حيث فاز السالمية خلال فترة التوقف الدولي «FIFA DAY» على منتخب الشباب 4-0، فيما خسر الساحل من الشباب 3-1.



ويأمل مدرب السالمية محمد إبراهيم الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة للمنافسة على لقب الدوري، وعلى الجهة الأخرى يمني المدرب الوطني محمد دهيليس النفس بالعودة بالساحل إلى مصاف فرق الدرجة الممتازة، بحجز البطاقة المؤهلة من دوري الدرجة الأولى.