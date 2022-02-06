مبارك الخالدي - يحيى حميدان



ثمن مدرب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي الكرواتي انتي ميشا فوز فريقه على التضامن اول من امس بثلاثة اهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي العهد والانتقال الى الدور ربع النهائي، مضيفا ان الأخضر لعب مباراة جيدة امام التضامن وحقق الفوز، وذلك بعد عقبات ومشاكل واجهها خلال الأيام الماضية اثر اصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا، وقد تجاوزنا هذه المرحلة المقلقة بالعمل والإعداد بنجاح، حيث تطلب الأمر تبديل بعض اللاعبين وإجراء العديد من التعديلات على التشكيلة.



وأضاف ميشا ان جدول العربي مزدحم بعدد من المواجهات الحاسمة والمهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، ولابد من تهيئة كل اللاعبين للتعامل المناسب مع المستجدات، فلدينا ثلاث مواجهات صعبة للغاية خلال عشرة أيام ويجب التعامل بحذر مع هذه الظروف، وهذا ما يفسر جلوس الليبي محمد الصولة على مقاعد البدلاء اثناء المباراة، فاللاعب مرهق من مشاركاته المتوالية معنا ومع منتخب بلاده واحتاج بعض الراحة لكنة شارك أخيرا وسجل.



وعن مواجهة الكويت 13 الجاري في كأس السوبر، قال ميشا: ستكون مباراة صعبة لفريقين كبيرين، وسنرى ماذا سنفعل تحضيرا لتلك المواجهة.



من جهته، قال مساعد مدرب التضامن جمال القبندي: ان لاعبينا كانوا مستعدين لهذه المباراة ولديهم الطموح والحافز لتحقيق نتيجة إيجابية لكن الطرد الذي تحصل عليه لاعبنا عثمان الفيلكاوي في الدقيقة 20 كان مردوده عكسيا علينا.



وأضاف انه من الصعوبة اللعب منقوصا من أحد اللاعبين في وقت مبكر وقبلها تلقينا هدفا، وبالتالي فإن مسألة العودة كانت صعبة بالنسبة لنا، وحاولنا بعد ذلك اللعب على المرتدات، إلا أننا لم ننجح في ذلك.



وأشار القبندي الى ان التضامن يجب أن يطوي صفحة هذه الخسارة ويركز على لقاء العربي مرة أخرى في بطولة الدوري الممتاز الأربعاء المقبل في انطلاق القسم الثاني من المسابقة.