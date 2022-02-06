أعلن اتحاد الجمباز حصول الحكمين محمد العطار وسليمان عبدالرضا على الشارة الدولية في لعبة «الباركور» بعد اجتيازهما اختبار التحكيم الدولي، ليصبحا أول حكمين كويتيين في هذه اللعبة التي اعتمدها الاتحاد المحلي ضمن أنشطته إلى جانب الجمباز الفني للرجال والفتيات، والجمباز الإيقاعي للفتيات.



وهنأ الاتحاد الحكمين العطار وعبدالرضا بهذا النجاح، والذي جاء تتويجا لجهوده في تأسيس رياضة الباركور في الكويت، واستكمالا لخطته في توفير أسس وعناصر اللعبة التي يهدف الاتحاد إلى نشرها وتنظيم أنشطتها في الوقت الذي باتت فيه هذه الرياضة تستهوي شريحة واسعة من الشباب.