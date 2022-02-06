عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك أحمد حيدر، بعد الخروج من بطولة كأس سمو ولي العهد أمام الشباب أول من امس، ان فريقه أضاع العديد من الفرص السهلة والمحققة للتسجيل وكان قريبا من التعادل في أكثر من مرة، لكن لم يكتب لنا النجاح، لنودع بطولة عزيزة وغالية على قلوبنا، مشيرا إلى أن اليرموك واصل الأداء المميز، لكنه الآن بحاجة لتحسين النتائج ليسيرا في خط واحد وهو ما سيعمل عليه في بطولة الدوري والتي يحتاج فيها لكل نقطة.



وأضاف حيدر اننا حاولنا في الشوط الثاني تعزيز القدرة الهجومية ووصلنا كثيرا الى مرمى المنافس لكن لم نتمكن من التسجيل، لافتا إلى أن الظهور الأول للمحترفين يعتبر جيدا لكن بلا شك يحتاجون الى مزيد من الوقت من أجل الانسجام مع باقي اللاعبين والتعود على طريقة اللعب.