أعلن الاتحاد العالمي للدراجات المائية عبر موقعه الإلكتروني تتويج محمد بوربيع بطلا لأبطال العالم للموسم 2021/2022 في فئة الجالس لكبار المحترفين (GP (PRO RUNABOUT وذلك في إنجاز عالمي كبير وغير مسبوق لصالح المسيرة الرياضية الكويتية بشكل عام، والرياضات البحرية بشكل خاص، في الوقت الذي حقق فيه زميله محمد الباز المركز الثالث كبطل لأبطال العالم في نفس الفئة. وجاء هذا التتويج الرسمي لبوربيع عقب تصدره الترتيب العام لبطولة الموسم 2021/2022 التي نظمها الاتحاد الدولي للدراجات المائية IJSBA، ومن خلال تحقيقه المركز الأول في بطولة أوروبا التي أقيمت في پولندا يوليو الماضي كجولة أولى من بطولة العالم، وحقق المركز الأول في بطولة أميركا التي أقيمت أكتوبر الماضي كجولة ثانية واستضافتها ولاية أريزونا الأميركية، وحقق المركز الثاني في بطولة ملك تايلند التي أقيمت يناير الماضي بتايلند كجولة ثالثة، فيما كان قد حقق اللقب في بطولة أبطال العالم بنسختها الأولى التي أقيمت خلال موسم 2019، وغاب عن النسخة الثانية لموسم 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعاد ليحرز اللقب في النسخة الثالثة من البطولة.