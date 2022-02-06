هادي العنزي



يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة في الـ 6:30 مساء اليوم اختبارا صعبا عندما يصطدم بنظيره الكويت، حامل اللقب وبطل الخليج، في المواجهة التي تجمعهما على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في ختام منافسات القسم الثاني لدوري الدرجة الممتازة.



وتسبق مواجهة المتصدر والوصيف مباراة تجمع برقان (11 نقطة) مع نظيره الجهراء (13 نقطة) في الـ 4:30 مساء ضمن الجولة ذاتها، فيما يختتم القسم الثاني بلقاء يجمع القادسية (12 نقطة) والقرين (10 نقاط) في الـ 8:30 مساء اليوم على الصالة ذاتها. يمثل «العميد» بنقاطه الـ 17 التهديد الأكبر لمتصدر الترتيب كاظمة صاحب الـ 18 نقطة، فالكويت لم يخسر سوى مباراة واحدة محليا منذ 2019، جاءت أمام المتصدر تحديدا في القسم الأول للدوري (89-79)، وعليه فإن المواجهة تكتسي طابع الثأر والعودة إلى القمة لفريق المدرب الألماني بيتر شومرز، فيما يرغب نظيره الأميركي كيسي أوينز تأكيد صدارة «البرتقالي» بفوز ثان على المرشح الأول للفوز بالدوري، وتعزيز ثقة لاعبيه بإمكانية الظفر باللقب بعد طول غياب.



الاتحاد يعاقب السني



قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة منع مشجع نادي القادسية هيثم السني من دخول صالة الاتحاد أو أي صالة أخرى تقام عليها أنشطة الاتحاد لمدة 3 سنوات، مع فرض غرامة مالية على نادي القادسية بقيمة 3 آلاف دينار، وذلك للتصرفات التي قام بها من اعتداء على أفراد الأمن والإخلال بالنظام العام واستخدامه الألفاظ النابية والإساءة إلى الاتحاد في مباراة الكويت والقادسية الأربعاء الماضي، بحسب ما ورد في نص العقوبة التي أصدرها الاتحاد.