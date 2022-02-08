أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة العدل انها حققت إنجازا تاريخيا بأرشفة أكثر من 13 مليونا و700 ورقة قضائية بنظام «الامج» في عام 2021.



ووفقا لإحصائية صادرة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة فإن أرشفة هذه الأوراق القضائية تخص 21 إدارة من بينها محاكم التمييز والاستئناف والكلية والأسرة والتحكيم القضائي والتسجيل العقاري.



وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان وزارة العدل تبذل جميع الجهود الممكنة للتحول الى النظم الإلكترونية، مشددة على ان الحفاظ على جميع مستندات القضايا وأرشفتها هدف رئيسي يحفظ حقوق المواطنين والمقيمين من ذوي الشأن في الدعاوى القضائية، وتسهيل إجراءات التقاضي ويحقق سرعة الفصل في القضايا لصالح المتقاضين.