قام محافظ حولي علي سالم الأصفر برفقة مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالإنابة علي عبدالرحيم الفارسي بعمل جولة في حديقة حولي، وذلك للإطلاع على مكامن الخلل في الحدائق العامة وتردي مرافقها.



وقال محافظ حولي، في تصريح صحافي، إن بعض التقارير أشارت إلى أن المحافظة تعد الأقل من حيث المناطق الخضراء وأن هذا الأمر واقعي مع الأسف، مشددا على ضرورة زيادة الرقعة الخضراء في المحافظة والاهتمام بالمنظر العام للأشجار والحدائق.



وأكد الأصفر أن أغلب الحدائق العامة تفتقر لأبسط اشتراطات الأمن والسلامة وذلك بسبب الإهمال وعدم المتابعة ما يجعلها مواقع خطرة على أهالي المناطق في المحافظة.



وأشار إلى أن الاهتمام بالحدائق العامة يأتي كونها متنفسا طبيعيا للمواطنين والمقيمين في المحافظة.



وأعرب محافظ حولي عن تقديره وشكره للجهات المعنية على كل الجهود المبذولة، مؤكدا أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين وزيادة الاهتمام بتلك الحدائق.