كشف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد عن قرب افتتاح «يوم البحار» أمام الجمهور، لافتا إلى الحرص على إعادة تأهيلها، حيث تعد إحدى المعالم التاريخية والسياحية الكويتية التي تضم عددا من المقتنيات التاريخية والمحلات الحرفية وبعض الصناعات الكويتية القديمة الى جانب احتوائها على المكتبة التراثية والمقهى الشعبي.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى وزير الإعلام د.حمد روح الدين بمكتبه صباح أمس.



وأضاف الخالد: تلمسنا من وزير الإعلام الاهتمام الكبير بالمرافق الخدمية التابعة لوزارة الإعلام داخل نطاق محافظة العاصمة مثل «يوم البحار» ومناقشة الاستعدادات الجارية لافتتاحها أمام الجمهور قريبا بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها، وأبدى تلبية احتياجات المحافظة، لاسيما إعادة افتتاح هذا المرفق السياحي والترفيهي والعمل على تطويره بما يخدم المواطنين والوافدين، مؤكدا حرص الجانبان على العمل المشترك من أجل تذليل العقبات، والتعاون المشترك والبناء معربا عن سعادته بالروح الأخوية التي لمسها من وزير الإعلام.



بدوره، أكد د.حمد روح الدين على الاهتمام بالمرافق التابعة لوزارة الإعلام بمحافظة العاصمة، لاسيما التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور وتلبية احتياجات المحافظة وخاصة إعادة افتتاح «يوم البحار» وتطويره بما يتناسب مع ما تشكله هذه المنشآت من رافد ترفيهي وثقافي واجتماعي مهم للمواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن وزارة الإعلام تعكف على وضع خطة تطوير شاملة للمرافق التابعة لها في المحافظة تماشيا مع خطط الحكومة في خلق بيئة ترفيهية ومتنفس للعائلات والأفراد.