طارق عرابي



علمت «الأنباء» أن ثمة نقاشا حكوميا مفتوحا بين الجهات ذات الصلة بشأن بعض أصناف المواد الغذائية التي قد تسبب أضرارا صحية للمواطنين، إذ عمدت جهات حكومية إلى مراجعة بعض الأصناف المشمولة بالبطاقة التموينية، وذلك لبيان مدى تأثيرها على الصحة العامة للمواطنين. وفي هذا الصدد، كشفت المصادر عن أن الهيئة العامة للغذاء رفعت توصيات إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن إيقاف عرض بعض المواد الغذائية في أفرع التموين التي يتم من خلالها صرف المواد التموينية المدعومة للمواطنين، وذلك باعتبارها ذات سعرات حرارية عالية، والتي دفعت الهيئة إلى اعتبارها غير صحية. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بصدد مراجعة هذه التوصيات.